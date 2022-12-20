ООН взялася досліджувати передачу іранських безпілотників до Росії: подробиці

Адже такі дії суперечить резолюції Ради Безпеки ООН.

Очільники ООН отримали листи від України, Франції, Німеччини, Великої Британії та США щодо важливості перевірки інформації про передачу безпілотників Ірану до Російської Федерації.

Про це про це заявила на засідання Радбезу заступниця Генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло, - пише Укрінформ.

«У своїх листах п'ять країн також звернулися з проханням здійснити інспекцію», - зауважила вона.

Водночас представник Ірану заперечив факт постачання дронів Росії, а «РФ висловила серйозне занепокоєння щодо запитів цих держав-членів».

За її словами, секретаріат вивчає наявну інформацію, і висновки будуть повідомлені Радбезу ООН у разі необхідності у відповідний час.

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Передача іранських дронів Росії

Нагадаємо, що раніше США запровадили санкції проти Росії за використання іранських безпілотників в Україні. Пізніше стало відомо, кого це торкнеться.

Тим часом у британській розвідці вважають, що Росія, можливо, отримала нову партію іранських дронів. Тому й знову атакувала Україну.

Водночас спікерка Палати представників Ненсі Пелосі переконана, що Іран зробив велику помилку, поставляючи до Росії безпілотники, якими РФ обстрілює Україну. Вона вважає, що це - небезпечна технологія, і вона має бути зупинена.

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