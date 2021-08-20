Опасный штамм "Лямбда" обнаружили впервые в Австрии

Больной "Лямбдой" мужчина уже выздоровел.

Первый случай заражения новым штаммом коронавируса под названием "Лямбда" обнаружили впервые в Австрии.

Об этом пишет издание Kurier со ссылкой на советника по вопросам здравоохранения Ульрике Кенигсбергера-Людвига.

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Заболел гражданин Перу, который накануне находился в городе Генсерндорф (Нижняя Австрия). Его после получения положительного теста, отправили на самоизоляцию.

Известно, что мужчина уже выздоровел и никого не заразил.

Впервые штамм "Лямбда" был обнаружен в декабре 2020 году в Перу. Он особенно распространен в Латинской Америке. По данным ВОЗ, "Лямбда"-вариант сейчас не распространяется особенно сильно.

Согласно лабораторным исследованиям, проведенным несколько недель назад, штамм "Лямбда" может иметь "потенциальную угрозу для человеческого общества". Но ВОЗ пока не внесла этот штамм в список, имеющих особую опасность.

Впрочем, считается, что "Лямбда" может быть более заразной, чем ранее известные мутации коронавируса. Кроме того, есть данные, что существующие ныне вакцины, хотя и защищают от заражения, но могут быть менее эффективными против "Лямбда".

Как сообщалось, ранее глава ВОЗ заявил, что в настоящее время из-за ситуации с мутациями коронавируса, в частности штаммом "Дельта", мир находится в состоянии реальной опасности. Многие достигнутые успехи в борьбе с пандемией сейчас сводятся на нет. Глава ВОЗ говорит, что рост случаев усиливает, в частности, несправедливая вакцинация, а именно неравномерное распределение вакцин между различными государствами.

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