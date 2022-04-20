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Парламент Финляндии начал слушания о вступлении в НАТО

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Парламент Финляндии начал слушания о вступлении в НАТО

pixabay.com

Парламент Финляндии начал слушания по поводу предстоящего вступления этого государства в НАТО.

Граждане Финляндии после нападения России на Украину поддерживают вступление в Североатлантический союз.

Об этом сообщает Guardian.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин сказала, что ее страна "достаточно быстро, в течение нескольких недель" решит, подавать ли заявку на членство. Ранее это государство разработало отчет о необходимости вступления в Североатлантический союз, в котором говорилось, что этому государству никто не гарантирует безопасность.

Финские СМИ сообщают, что около половины из 200 депутатов Финляндии сейчас поддерживают членство в НАТО, тогда как только около 12 выступают против.

Швеция также обсуждает, подавать ли заявку на членство.

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