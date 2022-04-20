Парламент Фінляндії розпочав слухання про вступ до НАТО

Парламент Фінляндії розпочав слухання про вступ до НАТО

Парламент Фінляндії розпочав слухання щодо майбутнього вступу цієї держави до НАТО.

Громадяни Фінляндії після нападу Росії на Україну підтримують вступ до Північноатлантичного союзу.

Про це повідомляє Guardian.

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін сказала, що її країна "досить швидко, протягом кількох тижнів" вирішить, чи подавати заявку на членство. Раніше ця держава розробила звіт щодо необхідності вступу до Північноатлантичного союзу, в якому йшлось, що ця держава немає гарантій безпеки.

Фінські ЗМІ повідомляють, що близько половини з 200 депутатів Фінляндії зараз підтримують членство в НАТО, тоді як лише близько 12 виступають проти.

Швеція також обговорює, чи подавати заявку на членство.

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