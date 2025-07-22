Pepsi представила инновационную колу - с клетчаткой и тростниковым сахаром

Пепси / © Associated Press

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Американский гигант PepsiCo Inc. представил Pepsi Prebiotic Cola — инновационный напиток, который стал первым серьезным обновлением в категории классических колловых продуктов за последние два десятилетия. Новинка содержит пребиотики, натуральный тростниковый сахар и пониженное содержание калорий, что соответствует современному тренду на более здоровые напитки.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Что нового

Pepsi Prebiotic Cola содержит 5 г тростникового сахара, 30 калорий на порцию, 3 г пребиотической клетчатки, без искусственных подсластителей.

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В PepsiCo отмечают, что напиток сохраняет освежающий и знакомый вкус классической Pepsi, но теперь имеет дополнительную функциональность — поддержку здоровья кишечника благодаря пребиотикам.

Новинка будет доступна в стандартных банках по 355 мл, как поштучно, так и в упаковках из 8 единиц. Онлайн-продажи стартуют осенью 2025 года, а в розничных магазинах — в начале 2026-го.

Ранее PepsiCo анонсировала уменьшение сахара в напитках Pepsi и Mountain Dew — теперь они содержат на 35-40% меньше сахара. В то же время вместо тростникового сахара в составе появились искусственные подсластители.

В конкурентной борьбе Coca-Cola также оказалась под давлением изменений. Дональд Трамп сообщил о договоренности о возвращении к «настоящему тростниковому сахару» в составе Coca-Cola. Впрочем, официально компания не подтвердила таких намерений, отметив, что их продукты соответствуют всем законодательным требованиям США.

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Обсуждение рецептуры происходит на фоне инициативы «Сделаем Америку снова здоровой» (MAHA), которая продвигает идею сокращения употребления искусственных добавок и чрезмерного количества сахара.

Эксперты пищевой отрасли не пришли к согласию относительно влияния изменений: одни считают, что переход на натуральные ингредиенты положительно скажется на здоровье потребителей, другие — что это может привести к экономическим рискам для всей пищевой индустрии.

Напомним, ранее мы писали о том, что несмотря на заявления покинуть российский рынок, компании Coca-Cola и Pepsi до сих пор остаются на территории РФв разных формах.