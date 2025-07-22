Pepsi презентувала інноваційну колу - з клітковиною та тростинним цукром

Pepsi / © Associated Press

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Американський гігант PepsiCo Inc. представив Pepsi Prebiotic Cola — інноваційний напій, який став першим серйозним оновленням у категорії класичних колових продуктів за останні два десятиліття. Новинка містить пребіотики, натуральний тростинний цукор і знижений вміст калорій, що відповідає сучасному тренду на більш здорові напої.

Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Що нового

Pepsi Prebiotic Cola містить 5 г тростинного цукру, 30 калорій на порцію, 3 г пребіотичної клітковини, без штучних підсолоджувачів.

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У PepsiCo зазначають, що напій зберігає освіжаючий і знайомий смак класичної Pepsi, але тепер має додаткову функціональність — підтримку здоров’я кишківника завдяки пребіотикам.

Новинка буде доступна у стандартних банках по 355 мл, як поштучно, так і в упаковках з 8 одиниць. Онлайн-продаж стартує восени 2025 року, а в роздрібних магазинах — на початку 2026-го.

Раніше PepsiCo анонсувала зменшення цукру в напоях Pepsi та Mountain Dew — тепер вони містять на 35–40% менше цукру. Водночас замість тростинного цукру в складі з’явилися штучні підсолоджувачі.

У конкурентній боротьбі Coca-Cola також опинилась під тиском змін. Дональд Трамп повідомив про домовленості щодо повернення до «справжнього тростинного цукру» у складі Coca-Cola. Утім, офіційно компанія не підтвердила таких намірів, зазначивши, що їхні продукти відповідають усім законодавчим вимогам США.

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Обговорення рецептури відбувається на тлі ініціативи «Зробимо Америку знову здоровою» (MAHA), яка просуває ідею скорочення вживання штучних добавок та надмірної кількості цукру.

Експерти харчової галузі не дійшли згоди щодо впливу змін: одні вважають, що перехід на натуральні інгредієнти позитивно позначиться на здоров’ї споживачів, інші — що це може призвести до економічних ризиків для всієї харчової індустрії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Попри заяви покинути російський ринок, компанії Coca-Cola та Pepsi досі залишаються на території РФ у різних формах.