Переговоры о членстве в Евросоюзе могут начаться уже в этом году – Зеленский

Украинский президент рассказал о весомых результатах встреч с президентом Еврокомиссии и членами коллегии Еврокомиссии.

В четверг, 2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и членами коллегии Еврокомиссии, в ходе которых были достигнуты очень важные взаимопонимания.

Об этом он сообщил во время своего традиционного вечернего обращения.

Среди результатов этих встреч украинский лидер назвал достижение согласия с европейскими партнерами относительно того, что "только вместе сильная Украина и сильный Евросоюз способны защищать жизнь, которую мы ценим", а "Украине нужна неизменная и полная поддержка в защите от России".

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"Мы должны нашей дальнейшей интеграцией давать энергию и мотивацию нашему народу бороться несмотря на любые препятствия и угрозы. Я верю, что Украина заслуживает уже в этом году подойти к открытию переговоров о членстве в ЕС", — добавил президент Зеленский.

Он выразил благодарность президентке Еврокомиссии и ее коллегам и всем "друзьям в ЕС" за ощутимую поддержку на пути интеграции и в защите нашего государства и людей, в частности военную, финансовую, энергетическую и социальную поддержку.

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Напомним, накануне саммита Украина-ЕС евродепутаты подтвердили свою приверженность членству Украины в ЕС, а также призвали страны Евросоюза усилить поддержку Киева.

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