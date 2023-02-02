Переговоры о членстве в Евросоюзе могут начаться уже в этом году – Зеленский

Украинский президент рассказал о весомых результатах встреч с президентом Еврокомиссии и членами коллегии Еврокомиссии.
В четверг, 2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и членами коллегии Еврокомиссии, в ходе которых были достигнуты очень важные взаимопонимания.
Об этом он сообщил во время своего традиционного вечернего обращения.
Среди результатов этих встреч украинский лидер назвал достижение согласия с европейскими партнерами относительно того, что "только вместе сильная Украина и сильный Евросоюз способны защищать жизнь, которую мы ценим", а "Украине нужна неизменная и полная поддержка в защите от России".
"Мы должны нашей дальнейшей интеграцией давать энергию и мотивацию нашему народу бороться несмотря на любые препятствия и угрозы. Я верю, что Украина заслуживает уже в этом году подойти к открытию переговоров о членстве в ЕС", — добавил президент Зеленский.
Он выразил благодарность президентке Еврокомиссии и ее коллегам и всем "друзьям в ЕС" за ощутимую поддержку на пути интеграции и в защите нашего государства и людей, в частности военную, финансовую, энергетическую и социальную поддержку.
Напомним, накануне саммита Украина-ЕС евродепутаты подтвердили свою приверженность членству Украины в ЕС, а также призвали страны Евросоюза усилить поддержку Киева.
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