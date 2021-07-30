Первый эвакуационный рейс доставил более 200 афганцев в США: среди них — дети и младенцы

Первый эвакуационный рейс доставил более 200 афганцев в США: среди них — дети и младенцы

Администрация Байдена назвала операцию по вывозу афганцев в США Приют союзников (Allies Refuge).

На территорию США прибыла первая группа афганцев, работавших вместе с американскими военными в Афганистане. Таким образом, Вашингтон накануне завершения вывода своего воинского контингента с афганской территории начал эвакуацию местных жителей, которые работали на американскую армию и не желают оставаться на родине после вывода оттуда военных США.

Об этом сообщает Associated Press в пятницу, 30 июля.

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Отмечено, что сегодня ночью эвакуационный рейс приземлился на авиабазе Форт-Ли в штате Вирджиния, недалеко от Вашингтона. Он доставил 221 человека, в том числе 57 детей и 15 младенцев.

"Сегодня — важный этап: мы продолжаем выполнять обещание, данное тысячам афганцам, которые работали бок о бок с американскими военными и дипломатами в течение последних 20 лет в Афганистане", — говорится в заявлении президента США Джо Байдена.

Напомним:

Накануне конгресс США подавляющим большинством голосов принял закон, который позволит выдать дополнительные 8000 специальных виз гражданам Афганистана и выделить 500 млн долларов. Всего планируется эвакуировать около 2500 афганцев, которые сотрудничали с американскими властями, а также их семьи. Администрация Байдена назвала операцию по вывозу афганцев в США Приют союзников (Allies Refuge). Операция получила широкую поддержку в конгрессе от республиканцев и демократов.

и выделить 500 млн долларов. Всего планируется эвакуировать около 2500 афганцев, которые сотрудничали с американскими властями, а также их семьи. Администрация Байдена назвала операцию по вывозу афганцев в США Приют союзников (Allies Refuge). Операция получила широкую поддержку в конгрессе от республиканцев и демократов. Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганской территории.

Талибан заявил, что контролирует 90% афганской границы. По словам представителя движения Забиуллу Муджахеда движение полностью контролирует границы Афганистана с Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменистаном и Ираном.

заявил, что По словам представителя движения Забиуллу Муджахеда движение полностью контролирует границы Афганистана с Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменистаном и Ираном. Между тем США вывели из Афганистана 95% своих войск.

Президент Афганистана Ашраф Гани обещает, что движение "Талибан" будет побеждено в течение трех месяцев и ситуация в стране вернется под контроль.

В Афганистане продолжается наступление террористов

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