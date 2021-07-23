США одобрили выделение тысяч виз для граждан Афганистана

США одобрили выделение тысяч виз для граждан Афганистана

Уже в этом месяце США начнут эвакуацию соискателей специальной иммиграционной визы из Афганистана.

Палата представителей Конгресса США одобрила предоставление 8000 специальных иммиграционных виз для граждан Афганистана.

Об этом сообщает Reuters в пятницу, 23 июля.

Программа специальной иммиграционной визы доступна афганцам, которые работали с правительством США или американскими вооруженными силами. Отмечается, что с декабря 2014 годп США выдали 26500 таких виз.

Угроза для этих афганцев и их семей возникла после того, как США начали вывод войск из Афганистана. Опасения также усилились в связи с обострением боевых действий между поддерживаемыми США афганскими силами и радикальным движением "Талибан". В последние недели боевики захватывают новые территории и пограничные переходы.

Уже в этом месяце США начнут эвакуацию соискателей специальной иммиграционной визы из Афганистана. Первая группа будет доставлена ​​на военную базу в Вирджинии.

Напомним:

Власти Афганистана и исламистской группировки "Талибан" завершили двухдневные переговоры, договорились ускорить мирные усилия и беречь гражданскую инфраструктуру.

Накануне Талибан заявил, что контролирует 90% афганской границы. По словам представителя движения Забиуллу Муджахеда движение полностью контролирует границы Афганистана с Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменистаном и Ираном.

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