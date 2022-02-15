Пингвины из чикагского аквариума стали героями детской книги

Благодаря пандемии о них узнал весь мир.

Приключения пингвинов – птицы Энни и Эдвард из чикагского аквариума стали героями детской книги.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 15 февраля.

Этих пингвинов начали узнавать во всем мире после пандемии. Тогда их аквариум закрылся на карантин и сотрудники, чтобы улучшить настроение коммуникабельных птиц, устроили им экскурсию по заведению — а видео выложили в сеть. Кадры с пингвинскими приключениями собрали немало лайков, поэтому уже вскоре пингвинов взяли на экскурсию в один из местных музеев, где они смогли осмотреть скелет тиранозавра.

Приключения пингвинов вдохновили одну из американских писательниц — та написала о них книгу для детей. Она расскажет малышам, как новые вещи могут одновременно пугать и вызывать восторг. Часть денег от продаж передадут в поддержку пингвинов в дикой природе.

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