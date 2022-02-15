Пінгвіни з чиказького акваріума стали героями дитячої книжки

Завдяки пандемії про них дізнався увесь світ.

Пригоди пінгвінів - птахи Енні та Едвард з чиказького акваріума стали героями дитячої книжки.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 15 лютого.

Цих пінгвінів почали впізнавати в усьому світі після пандемії. Тоді їхній акваріум закрився на карантин і співробітники, аби поліпшити настрій комунікабельних птахів, влаштували їм екскурсію закладом - а відео виклали до мережі. Кадри з пінгвінячими пригодами зібрали чимало лайків, відтак вже незабаром пінгвінів взяли на екскурсію до одного з місцевих музеїв, де вони змогли оглянути скелет тиранозавра.

Пригоди пінгвінів надихнули одну з американських письменниць - та написала про них книжку для дітей. Вона розповість малюкам, як нові речі можуть водночас лякати і викликати захват. Частину грошей від продажу передадуть на підтримку пінгвінів у дикій природі.

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