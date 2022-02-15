Агресія Росії: ОБСЄ проведе зустріч на запит України

Термінову зустріч скликало українське МЗС.

Загрозу вторгнення Росії до України обговорюватимуть у вівторок, 15 лютого, в ОБСЄ.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 15 лютого.

Термінову зустріч скликало українське МЗС після того, як не отримало від Москви пояснень щодо її військової активності. Чи візьме участь у сьогоднішньому засідання ОБСЄ Росія, досі незрозуміло.

Напередодні у штаб-квартирі НАТО відбулася закрита зустріч послів країн Альянсу, де обговорювали російську загрозу. Жодних офіційних заяв після неї не оприлюднювали. Втім, за даними дипломатичних джерел, там йшлося про додаткове розгортання сил НАТО на східному фланзі.

Загрозу вторгнення Росії сьогодні обговорюватимуть в ОБСЄ | Новини світу

Слухали посли й свіжий звіт розвідки: ситуацію довкола українських кордонів описали як стабільну. Втім, із цією доповіддю зовсім не згоден британський прем'єр. Принаймні публічно Борис Джонсон заявив, що ситуація напрочуд складна й небезпечна. "Ми зараз - на краю прірви. Та в президента Путіна ще є час зробити крок назад. Ми закликаємо всіх до діалогу. Дуже важливо, щоб у нас був діалог. Але чого ми зробити не можемо, то це поступитися суверенними правами українського народу щодо прагнення до членства в НАТО", - наголосив він.

Як повідомлялося, щонайменше п’ять країни перевозять своїх дипломатів з різних міст України до Львова. Зі столиці вже переїхали представники посольств Сполучених Штатів, Канади, Австралії та Нідерландів. З Дніпра виїхало консульство Німеччини. Біля готелів у середмісті нині десятки авто з дипломатичними номерами.

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