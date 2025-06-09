Победа Навроцкого в Польше уже под вопросом: что произошло

Кароль Навроцкий / © Associated Press

Реклама

В Польше планируют пересмотреть итоги президентских выборов из-за ошибок в протоколах на избирательных участках.

Об этом сообщает Euronews.

В Польше продолжается сбор подписей под петицией, требующей провести повторный подсчет голосов. По данным на 8 июня, ее подписали более 160 тысяч человек.

Реклама

«Учитывая чрезвычайно малую разницу в 369 591 голоса между кандидатами на последних президентских выборах, 189 тысяч недействительных бюллетеней, а также многочисленные сообщения о нарушениях в работе избирательных комиссий, мы считаем необходимым требовать пересчета всех поданных голосов», — говорится в тексте петиции.

Член избирательной комиссии Ришард Калиш сообщил, что Верховный суд рассмотрит отчет комиссии и протесты по результатам, после чего решит, являются ли президентские выборы действительными.

«Заседание Национальной избирательной комиссии по вопросу внесения неверных данных о подсчете голосов в протоколы некоторых районных избирательных комиссий состоится 9 июня 2025 в 17:00», — сообщил Калиш.

Напомним, 1 июня в Польше прошел второй тур президентских выборов. Вышли Тшасковский, поддерживаемый правящей партией «Гражданская платформа», и Навроцкий, имеющий поддержку от оппозиционной «Право и справедливости».

Реклама

В первом туре они набрали 31,36% и 29,54% соответственно.

Подсчет 100% голосов с участков показал, что на выборах президента Польши Кароль Навроцкий побеждает Рафала Тшасковского — 50,89% против 49,11%. До последнего момента шансы обоих претендентов на победу были примерно равны, а данные экзитполя сначала были в пользу Тшасковского, но затем ситуация изменилась.