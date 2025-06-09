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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Перемога Навроцького у Польщі вже під питанням: що сталося

У Польщі можуть переглянути результати виборів президента через помилки при підрахунках голосів в декількох округах. Остаточне рішення має ухвалити Верховний суд.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Кароль Навроцький

Кароль Навроцький / © Associated Press

У Польщі планують переглянути підсумки президентських виборів через наявність помилок у протоколах на виборчих дільницях.

Про це повідомляє Euronews.

В Польщі триває збір підписів під петицією, яка вимагає провести повторний підрахунок голосів. За даними на 8 червня, її підписали понад 160 тисяч людей.

«Враховуючи надзвичайно малу різницю у 369 591 голос між кандидатами на останніх президентських виборах, 189 тисяч недійсних бюлетенів, а також численні повідомлення про порушення в роботі виборчих комісій, ми вважаємо за необхідне вимагати перерахунку всіх поданих голосів», — йдеться в тексті петиції.

Член виборчої комісії Рішард Каліш повідомив, що Верховний суд розгляне звіт комісії та протести щодо результатів, після чого вирішить, чи є президентські вибори дійсними.

«Засідання Національної виборчої комісії з питання внесення невірних даних про підрахунок голосів у протоколи деяких районних виборчих комісій відбудеться 9 червня 2025 року о 17:00», — повідомив Каліш.

Нагадаємо, 1 червня в Польщі відбувся другий тур президентських виборів. Вийшли Тшасковський, якого підтримує правляча партія «Громадянська платформа», і Навроцький, який має підтримку від опозиційної «Право і справедливості».

У першому турі вони набрали 31,36% і 29,54% відповідно.

Підрахунок 100% голосів з дільниць показав, що на виборах президента Польщі Кароль Навроцький перемагає Рафала Тшасковського — 50,89% проти 49,11%. До останнього моменту шанси обох претендентів на перемогу були приблизно рівні, а дані екзитполів спочатку були на користь Тшасковського, але потім ситуація змінилась.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2815
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