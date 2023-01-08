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Подоляк: "Лукашенко царствует-барствует! При нем Беларусь существенно деградировала"

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
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Подоляк: "Лукашенко царствует-барствует! При нем Беларусь существенно деградировала"

Фото: Getty Images

Советник руководителя Офиса президента Украины уверен, что Беларусь никогда не станет российской.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вызвал деградацию Республики.

Именно это отметил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью каналу "Рада" в рамках телемарафона.

По словам Подоляка, Лукашенко — классический авторитарий, который "царствует-барствует" и не воспринимает вообще другие мнения, он не может апеллировать и вести дискуссию.

"При нем Беларусь деградировала очень существенно", – сказал Подоляк.

Он уверен, что после победы в войне Украины и развала России Беларусь быстро поменяет курс на евроинтеграцию.

Напомним, накануне в Белоруссии зафиксировали прибытие российских вертолетов : 9 судов Ми-8 и Ми-24 ВКС РФ, на некоторых из них замечали символ "Z". Такой же враг рисует на своей технике.

В Минобороны Беларуси не скрывают и открыто говорят, что продолжают принимать личный состав, вооружение, военную и спецтехнику вооруженных сил РФ.

Тем временем оппозиционеры считают, что диктаторы Александр Лукашенко и Владимир Путин не готовы бросать белорусских военных на войну в Украине, ведь боятся протестов.

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Дата публикации
Просмотры
294
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