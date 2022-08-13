Политический разворот: президент Сербии объяснил, когда страна может поддержать санкции против РФ

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал возможность присоединения страны к санкциям против России. По его словам, для вступления в Евросоюз его стране придется гармонизировать свою политику с политикой ЕС, в частности, и введение санкций.

Об этом сообщает RTV.

"Когда они скажут нам, что у нас осталось шесть месяцев до присоединения к ЕС, мы полностью гармонизируем нашу политику с их, потому что это наша обязанность поступить так", — заявил Вучич, комментируя вопрос о возможности присоединения Сербии к санкциям против России.

Президент Сербии также заявил, что его страна сохраняет нейтралитет и не нуждается в иностранных военных базах. Он подчеркнул, что Сербия будет сохранять военный нейтралитет, пока он будет президентом Сербии.

Вучич добавил, что Сербия будет строить свои политические союзы и что страна не стесняется хороших отношений с Россией, Америкой, Китаем, что она на пути в ЕС, но готова самостоятельно заботиться о себе.

Напомним, ранее президент Сербии заявил, что не поддержит введение санкций против РФ.

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