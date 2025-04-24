"Помогите": мать намеренно изуродовала дочь, чтобы собирать миллионы на ее лечение

Мать девочки арестовала полиция / © Onet Wiadomości

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В Польше будут судить женщину, которая намеренно изуродовала свою 9-летнюю дочь, чтобы собирать деньги на ее лечение.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

Монику Б. из Лукова (Люблинское воеводство) обвинили в жестоком обращении со своей девятилетней дочерью Юлией. Следователи установили, что именно мать девочки, регулярно нанося едкое вещество на лицо ребенка, нанесла здоровью девочки вред и изуродовала ее тело. Обвинение расценило это как особую жестокость. Монике Б. может грозить до 20 лет лишения свободы.

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В прошлом году в СМИ распространилась информация о Монике Б., которая вылила едкое вещество на лицо своей 9-летней дочери Юлии, чтобы требовать деньги на лечение. Женщина также утверждала, что ее ребенок борется с рядом болезней. Призывы к многочисленным сборам средств на лечение девочки из окрестностей Лукова описывали медикаментозную эпилепсию, дерматомиозит и подозрение на буллезное отслоение эпидермиса.

На теле девочки наблюдались множественные эритема и воспаления, рубцы и необратимая потеря тканей из-за неинфекционного некроза. Среди прочего, она потеряла часть правого уха.

Как сообщает сайт Radio Zet, в среду, 23 апреля, Люблинская воеводская прокуратура подала обвинительный акт против Моники Б., матери ребенка, в Воеводский суд в Седльцах. Женщину обвиняют в жестоком обращении с дочерью с особой жестокостью. В феврале прошлого года Моника Б. заслушала обвинения и была предварительно арестована. Она не признала себя виновной в предъявленных обвинениях.

По словам мамы девочки, первые проблемы со здоровьем появились, когда Юле было четыре месяца. Появлялись все новые и новые болезни, пока Моника Б. не начала организовывать первые сборы средств на лечение. Женщина утверждала, что ребенок очень болел, никакие лекарства и мази не помогали, что их жизнь — это «бесконечные визиты в больницы, литры мазей, километры перевязок и все новые и новые специалисты».

На крупнейших порталах, посвященных этому, был организован сбор средств. Присоединились также врачи из нескольких городов Польши, куда Моника Б. возила свою дочь. Несмотря на многочисленные раны и следы на теле девочки, никто не смог поставить диагноз. Симптомы не соответствовали ни одному заболеванию.

В конце концов, врачи из отделения дерматологии, венерологии и детской дерматологии Клинической больницы № 1 в Люблине решили, что ребенок не страдает от буллезного шелушения эпидермиса, а раны на его лице могут быть следствием воздействия химических веществ. В 2021 году они сообщили об этом в полицию. После этого делом занялась прокуратура, которая провела обследование ребенка в нескольких центрах страны и получила выводы экспертов из разных областей медицины. Прокурор пришел к выводу, что именно родители вызвали страдания ребенка, нанеся ему на лицо токсичное вещество.

Моника Б. была арестована, пока следователи собирали дополнительные доказательства. В марте прошлого года Луковский районный суд приговорил ее к 1,5 года заключения за то, что она обманула Седлецкую епархию Каритаса на 41 000 злотых. Радио Zet сообщает, что Моника Б. неоднократно фигурировала в полицейских протоколах. С 2012 года она находилась в списках, среди прочего, за кражу, мошенничество, ложные показания или использование фальшивого документа.

В апреле журналисты программы «Заметки» телеканала TVN посетили Юлию и ее отца, пока Моника Б. находилась под стражей. Состояние здоровья девочки значительно улучшилось. Сейчас ей уже 10 лет, она также закончила индивидуальное обучение и вернулась в школу. Отец девочки утверждал, что не подозревал жену в том, что она наносила вред их дочери. Позже адвокат, который ведет дело, посоветовал семье девочки не общаться со СМИ.

Все сборы средств на лечение Юлии были закрыты. Сайт Siepomaga.pl, который собрал более 200 000 злотых (более 2 млн 230 тыс. грн), уверяет, что «деньги, собранные на субсчете Юлии, гарантированно пойдут на нужды ребенка. Девочка, безусловно, будет нуждаться в дальнейшем лечении».