Попадание беспилотника в дом в Воронеже: в Кремле проговорились, что его сбили

Спикер Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что детали происшествия нуждаются в уточнении.

В Кремле прокомментировали падение беспилотника на жилой дом в российском Воронеже.

Заявление спикера Путина Дмитрия Пескова цитирует "Маяк".

"Мы знаем, видели сообщение, что его (беспилотник – ред.) сбили. Попал беспилотник, но детали уточняются. Работает специальная служба, которая этим занимается", — сказал Песков.

Он традиционно обвинил так называемый "Киевский режим" в атаках на объекты гражданской инфраструктуры РФ. Мол, с этим Россия борется во время своей "СВО".

"Действия киевского режима продолжаются. Мы с ними продолжаем борьбу. Продолжается специальная военная операция", – заявил Песков.

Напомним, в Воронеже 9 июня неизвестный беспилотник врезался в многоэтажку, в результате чего пострадали и повреждены. В результате якобы атаки дрона на дом пробита стена и разрушен один балкон. Повреждены еще шесть.

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