Синоптики предупреждают о грозовых дождях в затопленном Херсоне

Также возможен град.
Синоптики сообщают об ухудшении погодных условий в Херсонской области. Ненастье накроет регион в течение 11-13 июня.
Об этом сообщили в Херсонском областном центре гидрометеорологии.
"В связи с влиянием южного циклона в Херсонской области и Херсоне в период с 11 по 13 июня ожидается ухудшение погодных условий", — говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются грозовые дожди, местами возможны осадки в виде града. Шквал и порывы ветра будут 15-20 метров в секунду.
Как сообщалось, по состоянию на утро 9 июня в среднем по правобережью вода держится на отметке 5,38 м, а по Херсону – 5,35. На 20 сантиметров за ночь вода упала. Затоплено 3624 дома в 32 населенных пунктах.
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