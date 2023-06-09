Синоптики предупреждают о грозовых дождях в затопленном Херсоне

Синоптики сообщают об ухудшении погодных условий в Херсонской области. Ненастье накроет регион в течение 11-13 июня.

Об этом сообщили в Херсонском областном центре гидрометеорологии.

"В связи с влиянием южного циклона в Херсонской области и Херсоне в период с 11 по 13 июня ожидается ухудшение погодных условий", — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются грозовые дожди, местами возможны осадки в виде града. Шквал и порывы ветра будут 15-20 метров в секунду.

Как сообщалось, по состоянию на утро 9 июня в среднем по правобережью вода держится на отметке 5,38 м, а по Херсону – 5,35. На 20 сантиметров за ночь вода упала. Затоплено 3624 дома в 32 населенных пунктах.

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