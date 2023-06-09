В Новой Каховке вода постепенно начинает отступать

Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области уровень воды снизился. Наводнение отступило ниже центрального проспекта, но подтоплены парковая зона, зоопарк, яхт-клуб,

Об этом сообщил "Общественному" легитимный глава Новокаховской территориальной громады Владимир Коваленко.

По его словам, сейчас самая плохая ситуация в Корсунке. Там до сих пор затоплены жилые дома. Впрочем, уровень воды постепенно снижается.

Кроме того, Коваленко сообщил, что российские военные отошли от воды и обустраиваются в домах по Днепровскому проспекту.

Отмечается, что ночью на 9 июня вода спала на 20 сантиметров. На правобережной Херсонской области уровень затопления в результате подрыва Каховской ГЭС находится на отметке 5,38 метра, в Херсоне – 5,35 м.

Напомним, в Херсонской ОВА утром 9 июня сообщили, что уровень воды упал за сутки на 20 см. По состоянию на утро 9 июня затоплено 3624 дома в 32 населенных пунктах Херсона. Эвакуировано 2352 человека и около 550 животных.

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