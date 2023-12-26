Поставки снарядов Украине: в Швеции обсуждают увеличение мощностей

В настоящее время идет работа по заключению соглашения, которое обеспечит шведской стороне доступ к необходимым боеприпасам.

Швеции необходимо закупать артиллерийские боеприпасы, как для себя, так и для возможности отправки в Украину. А мощность заводов должна увеличиться.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Джонсон, сообщает SVT Nyheter.

"У нас есть хорошие установки "Арчер", но они неактуальны, если нет боеприпасов для стрельбы", – сказал он.

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По словам министра обороны, Швеция должна поддержать Украину артиллерийскими боеприпасами и наращивать собственные запасы. Он назвал это сложной ситуацией.

В настоящее время идет работа по заключению соглашения, которое обеспечит шведской стороне доступ к необходимым боеприпасам. По данным производителя Nammo, имея заводы в Швеции, сроки поставки боеприпасов составляют до шести лет.

Инвестиции в заводы

По словам Пола Джонсона, важно, чтобы заводы по производству боеприпасов в Скандинавии увеличили свои мощности.

"Деньги на это внутри ЕС есть. Они ищут средства ЕС, а затем ожидается, что мы сделаем частичные инвестиции", — сказал министр.

Управление оборонной техники заявляет, что ведется интенсивная работа по увеличению производственных мощностей и доступности артиллерийских боеприпасов в Швеции и странах Северной Европы.

Напомним, как написало издание The Washington Post в своем репортаже с фронта, украинские войска уже испытывают нехватку боеприпасов на фронте из-за сокращения военной помощи от Соединенных Штатов, поэтому вынуждены отменять наступательные операции.

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