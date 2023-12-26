Постачання снарядів Україні: у Швеції обговорюють збільшення потужностей

Наразі триває робота зі складання угоди, яка забезпечить шведській стороні доступ до необхідних боєприпасів.

Швеції необхідно закуповувати артилерійські боєприпаси як для себе, так і для можливості відправки в Україну. А потужність заводів має збільшитися.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Джонсон, повідомляє SVT Nyheter.

"У нас є хороші установки "Арчер", але вони неактуальні, якщо немає боєприпасів для стрільби", - сказав він.

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За словами міністра оборони, Швеція має підтримати Україну артилерійськими боєприпасами і водночас нарощувати власні запаси. Він назвав це складною ситуацією.

Наразі триває робота зі складання угоди, яка забезпечить шведській стороні доступ до необхідних боєприпасів. За даними виробника Nammo, маючи заводи у Швеції, терміни постачання боєприпасів наразі становлять до шести років.

Інвестиції у заводи

За словами Пола Джонсона, важливо, щоб заводи з виробництва боєприпасів у Скандинавії збільшили свої потужності.

"Гроші на це всередині ЄС є. Вони шукають кошти ЄС, а потім очікується, що ми зробимо часткові інвестиції", - сказав міністр.

Управління оборонної техніки заявляє, що ведеться інтенсивна робота зі збільшення виробничих потужностей і доступності артилерійських боєприпасів у Швеції та країнах Північної Європи.

Нагадаємо, як написало видання The Washington Post у своєму репортажі з фронту, українські війська вже відчувають нестачу боєприпасів на фронті через скорочення військової допомоги від Сполучених Штатів, тому вимушені скасовувати наступальні операції.

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