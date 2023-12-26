Тимошенко висловилася щодо зокону про мобілізацію: "Це неприйнятно"

Безсумнівно, питання щодо закону про мобілізацію є найрезонанснішим для мільйонів українців. На думку Юлії Тимошенко, у поданому урядом варіанті він є неприйнятним.

Про це вона сказала у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

"Наші люди – найвища цінність"

Як зазначає Тимошенко, цей варіант є несправедливим, неефективним та неконституційним. Він неминуче призведе до протилежних задекларованим намірам.

"Зізнаюся, ми чекали геть іншого плану, який єдиний здатен забезпечити перемогу України. Не можна забирати на фронт 25-річну молодь і напівсліпих інвалідів, і при цьому не мобілізовувати силовиків із податкової. Не можна планувати мобілізацію жінок та не пускати на фронт навчених і досвідчених добровольців, старших за 60 років", – каже вона.

Тимошенко вважає, що не можна карати 5 роками позбавлення волі за непроходження медкомісії та понижувати у правах за першу ж неявку до військкомату у той час, коли "блатні" корупціонери святкують мільйонні весілля.

"Не можна оперувати числом потенційних мобілізованих плюс-мінус 50 тисяч людей, не можна не передбачити у законі бодай шестимісячну підготовку для усіх призваних до війська", – стверджує Тимошенко.

Мобілізація під час війни, говорить вона, є неминучою, бо інакше не перемогти. Хлопці та дівчата, які два роки боронять нашу державу, мають відпочити.

"Але мобілізація має бути чесною. А її правила – зрозумілими. Не можна просто хапати людей і гнати їх в окопи, як це роблять вороги. Бо ми – не вони. Бо за такого підходу ми точно програємо. Хоча б тому, що їх чисельно втричі більше. Здолати терористів, для яких людське життя нічого не варте, ми можемо лише воюючи за принципом "наші люди – найвища цінність", – зазначає політикиня.

Нагадаємо, в Україні планують посилити мобілізацію і внести зміни до методів набору людей у військо. Законопроєкт №10378 про удосконалення мобілізації та військового обліку.

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