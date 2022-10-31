"Повар Путина" Пригожин требует заблокировать в России YouTube

Организатор ЧВК "Вагнера" все чаще выступает с публичными заявлениями.

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, известный как организатор ЧВК "Вагнера" и "повар Путина", отправил генпрокурору РФ Игорю Краснову заявление с просьбой заблокировать в стране доступ к видеохостингу Youtube. Также он требует объявить его владельца, корпорацию Google, нежелательной в России организацией.

Как передает "Радио Свобода", об этом сообщили в пресс-службе принадлежащей Пригожину корпорации "Конкорд", опубликовав скан этого письма российскому генпрокурору.

Пригожин утверждает, что Youtube "наполнен фейками, направленными на дискредитацию российских военных, распространяет заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ, органах государственной власти и управления, а также патриотических сил".

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По его мнению, сервис является орудием "информационной войны", которую якобы ведет с Россией США, и проводит "последовательную политику цензуры для российских каналов".

Как утверждает Пригожин, на Youtube публикуются "русофобский контент, призывы к свержению власти в Российской Федерации и деструктивные материалы".

Google он предлагает признать нежелательным, поскольку он якобы "распространяет информацию, направленную на создание угрозы обороноспособности страны и безопасности государства".

Как известно, после начала полномасштабной войны России против Украины Youtube заблокировал ряд российских каналов. В частности, недавно во исполнение санкций США была заблокирована учетная запись Совета Федерации.

Между тем, в России уже заблокирован доступ к ряду соцсетей, в частности россиянам недоступны Twitter, Facebook и Instagram. Корпорация Meta вообще внесена в список "террористов и экстремистов".

Евгений Пригожин, получивший прозвище "повар Путина", поскольку его компания обеспечивала питание на приемах в Кремле, все чаще выступает с публичными заявлениями.

Недавно он признал свою причастность к созданию частной военной компании "Вагнера". Также вместе с председателем Чечни Рамзаном Кадыровым он критиковал командующего российской группировкой "Центр" в Украине генерала Александра Лапина, который в конце концов был снят с должности.

Напомним, основатель ЧВК "Вагнер" и так называемый "повар Путина" Евгений Пригожин продолжает строить военную структуру, параллельную российскому Министерству обороны.

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