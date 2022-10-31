"Кухар Путіна" Пригожин вимагає заблокувати в Росії YouTube

Організатор ПВК “Вагнера” дедалі частіше виступає з публічними заявами.

Російський бізнесмен Євген Пригожин, який відомий як організатор ПВК “Вагнера" та “кухар Путіна” відправив генпрокурору РФ Ігорю Краснову заяву з проханням заблокувати в країні доступ до відеохостингу Youtube. Також він вимагає оголосити його власника, корпорацію Google, небажаною в Росії організацією.

Як передає "Радіо Свобода", про це повідомили у пресслужбі корпорації "Конкорд", що належить Пригожину, опублікувавши скан цього листа російському генпрокурору.

Пригожин стверджує, що Youtube "наповнений фейками, спрямованими на дискредитацію російських військових, поширює свідомо неправдиву інформацію про дії Збройних сил РФ, органів державної влади та управління, а також патріотичних сил".

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На його думку, сервіс є знаряддям "інформаційної війни", яку нібито ведуть з Росією США, і проводить "послідовну політику цензури для російських каналів".

Як стверджує Пригожин, на Youtube публікуються "русофобський контент, заклики до повалення влади у Російській Федерації та деструктивні матеріали".

Google він пропонує визнати небажаним, оскільки він нібито "розповсюджує інформацію, спрямовану на створення загрози обороноздатності країни та безпеці держави".

Як відомо, після початку повномасштабної війни Росії проти України Youtube заблокував низку російських каналів. Зокрема, нещодавно на виконання санкцій США було заблоковано обліковий запис Ради Федерації.

Тим часом у Росії уже заблоковано доступ до низки соцмереж, зокрема росіянам недоступні Twitter, Facebook та Instagram. Корпорацію Meta взагалі внесено до переліку "терористів і екстремістів".

Євген Пригожин, який отримав прізвисько “кухар Путіна”, оскільки його компанія забезпечувала харчування на прийомах у Кремлі, дедалі частіше виступає з публічними заявами.

Нещодавно він визнав свою причетність до створення приватної військової компанії “Вагнера". Також разом із головою Чечні Рамзаном Кадировим він критикував командувача російського угрупування "Центр" в Україні генерала Олександра Лапіна, якого зрештою було знято з посади.

Нагадаємо, засновник ПВК "Вагнер" і так званий "кухар Путіна" Євген Пригожин продовжує будувати військову структуру, що паралельна до російського Міністерства оборони.

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