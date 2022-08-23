Правительство Орбана уволило главных синоптиков страны из-за неточного прогноза

В понедельник, 22 августа, правительство Венгрии уволило президентку Национального метеорологического агентства Корнелию Радикс и ее заместителя из-за отмены большого фейерверка, который должен был состояться в Будапеште в субботу, 20 августа, когда в стране праздновали Национальный день.

Как сообщает издание digi24, об увольнении главных синоптиков сообщили после критики метеоагентства в проправительственных СМИ из-за их неточного прогноза.

"Они предоставили ложную информацию о масштабах погоды, что ввело в заблуждение оперативную группу, ответственную за безопасность", — сообщали венгерские издания.

В Венгрии внимательно относятся к прогнозам погоды перед массовыми мероприятиями после того, как в 2006 году праздники были омрачены сильным штормом, унесшим жизни пяти человек. Несколько сотен человек получили травмы из-за паники среди более миллиона человек, которые собрались посмотреть на зрелище на берегу Дуная.

Метеорологическое агентство принесло извинения на следующий день после того, как прогноз не оправдался, ссылаясь на "фактор неопределенности", свойственный профессии метеоролога.

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В своей реакции в социальной сети Facebook либерал Андреас Фекете-Дьер пошутил: "Они не смогли создать желаемый прогноз погоды, поэтому их выгнали. Нет, это не центральноазиатская диктатура: это Венгрия партии "Фидес", партии власти".

Фейерверк, названный "крупнейшим в Европе" в честь "тысячелетия венгерского государства", перенесли на 27 августа.

В июле этого года оппозиция призвала просто отменить фейерверки, осуждая "пустую трату денег" в то время, когда националистическое правительство Виктора Орбана просит венгерских граждан настойчиво работать, чтобы преодолеть экономический спад.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в неприятную ситуацию во время своего отпуска в Хорватии. Во время тайного отдыха политик чуть не утонул.

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