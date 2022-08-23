Уряд Орбана звільнив головних синоптиків країни через неточний прогноз

Через несприятливий прогноз погоди, який не справдився, в Будапешті довелося перенести масштабний феєрверк з нагоди "тисячоліття угорської держави".

У понеділок, 22 серпня, уряд Угорщини звільнив президентку Національного метеорологічного агентства Корнелію Радікс та її заступника через скасування великого феєрверку, який мав відбутися в Будапешті в суботу, 20 серпня, коли в країні святкували Національний день.

Як повідомляє видання digi24, про звільнення головних синоптиків повідомили після критики метеоагентства в проурядових ЗМІ через їхній неточний прогноз.

“Вони надали неправдиву інформацію щодо масштабів погоди, що ввело в оману оперативну групу, відповідальну за безпеку”, - повідомляли угорські видання.

В Угорщині уважно ставляться до прогнозів погоди перед масовими заходами після того, як у 2006 році свята були затьмарені сильним штормом, який забрав життя п’ятьох людей. Кілька сотень осіб тоді отримали травми через паніку серед понад мільйона людей, які зібралися подивитися на видовище на березі Дунаю.

Метеорологічне агентство принесло вибачення наступного дня після того, як прогноз не справдився, посилаючись на “фактор невизначеності”, властивий професії метеоролога.

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У своїй реакції в соціальній мережі Facebook ліберал Андреас Фекете-Дьєр пожартував: “Вони не змогли створити бажаний прогноз погоди, тому їх вигнали. Ні, це не центральноазіатська диктатура: це Угорщина партії “Фідес”, партії влади”.

Феєрверк, названий “найбільшим у Європі” на честь “тисячоліття угорської держави”, перенесли на 27 серпня.

У липні цього року опозиція закликала просто скасувати феєрверки, засуджуючи “марну трату грошей” у той час, коли націоналістичний уряд Віктора Орбана просить угорських громадян наполегливо працювати, щоб подолати економічний спад.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан втрапив у неприємну ситуацію під час своєї відпустки в Хорватії. Під час таємного відпочинку політик ледь не потонув.

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