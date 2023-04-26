Представители России в который раз остановили зерновой коридор — ВМС ВСУ

Четыре судна, в частности, AKDENIZ-M, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН для доставки пшеницы в Эфиопию, не смогли покинуть порты.

Представители России отказались согласовывать движение судов как в морские порты Украины, так и с них зерновым коридором, а также связанных продовольственных грузов морским путем.

Об этом сообщают в ВМС ВС Украины.

"Сегодня, 26.04.2023, Черноморский зерновой коридор в очередной раз приостановлен российской стороной. Так, 25.04.2023 в Совместном Координационном Центре (г. Стамбул) представители России отказались согласовывать движение судов в/из морских портов Украины по гуманитарному кору Инициативы по вопросам экспорта зерна и связанных продовольственных грузов по морскому пути", — говорится в сообщении.

В результате сегодня четыре судна, в частности, AKDENIZ-M, зафрахтованное Всемирной Продовольственной Программой ООН для доставки пшеницы в Эфиопию, не смогли покинуть такие порты, как Черноморск, Одесса и Южный и вынуждены ждать согласования их прохода в дополнительное время. Также одно судно ожидает прохода в порт Одессы в районе Сулины.

Более того, с 26 апреля распространяется ложная информация о якобы запрете Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины движения торговых судов в рамках зерновой инициативы из/в порты Великой Одессы.

"Такая информация абсолютно не соответствует действительности. Подчеркиваем, что Украина неукоснительно выполняет все возложенные на нее в рамках Черноморской зерновой инициативы обязательства и возлагает максимум усилий для поддержания и расширения экспорта зерна и связанных продовольственных грузов морским путем в интересах нашего государства", — отмечают в ВМС ВСУ.

Добавим, что по данным ООН, зерновым коридором из украинских портов по состоянию на 25 апреля отправлено 28,9 млн. тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы, в том числе кукурузы — 14,5 млн. тонн, пшеницы — 7,9 млн. тонн. подсолнечного масла – 1,5 млн тонн.

Напомним, с 1 мая Турция введет новую пошлину для украинской агропродукции. До сих пор пошлина составляла 0%.

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