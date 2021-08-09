"Приехали, допросили, остались довольны": Лукашенко о допросе Протасевича боевиками с Донбасса

"Приехали, допросили, остались довольны": Лукашенко о допросе Протасевича боевиками с Донбасса

Еще в начале июня самопровозглашенный президент Беларуси предложил "следователям" с ОРДЛО допросить журналиста.

Александр Лукашенко признался, что арестованного в Беларуси оппозиционного журналиста Романа Протасевича допросили боевики ОРДЛО. По его словам, они приезжали в страну, пообщались с Протасевичем и остались довольны.

Об этом он заявил во время пресс-конференции "Большой разговор с президентом", трансляция которой 9 августа велась на YouTube.

"Приехали, допросили. Он объяснял. Они остались довольны", — сказал Лукашенко.

Напомним:

В Минске посадили самолет Афины-Вильнюс компании Ryanair, на борту которого находился оппозиционный беларусский журналист и блогер Роман Протасевич. Оппозиционера сразу же задержали.

Девушку Протасевича Софию Сапегу задержали вместе с ним и поместили в изолятор временного содержания.

7 июля Протасевич под домашним арестом внезапно начал общаться в Twitter. Журналист отметил, что понемногу возвращается к жизни в интернете. Он сообщил, что пишет сообщение сам и без присмотра. Он сообщил, что находится под домашним арестом в загородном доме со своей девушкой.

Новости мира: Протасевича и Сапегу отпустили под домашний арест

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