Пристыдил ООН: посол Израиля выступил на Совбезе с "желтой звездой"

Там отметили, что продолжат носить фильм, пока ООН не отреагирует.

Делегация Израиля надела желтые звезды с надписью "Никогда больше" на заседание Совбеза ООН. Примечательно, что нацисты вынуждали носить евреев такие звезды во время Холокоста.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан отметил, что "некоторые страны-члены ничего и не усвоили за прошедшие 80 лет".

"Мы будем носить звезду до тех пор, пока вы не осудите зверства "Хамас" и не будете нуждаться в немедленном освобождении наших заложников", – сказал постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан.

Нападение ХАМАСа на Израиль

Израиль расширил наземную операцию в секторе Газа, а ХАМАС заявил, что утром 31 октября его боевики обстреляли противотанковыми ракетами израильские войска.

Глава агентства ООН по делам палестинских беженцев Филипп Лаццарони заявил во время экстренного заседания, что " немедленное прекращение огня стало вопросом жизни и смерти для миллионов ".

США не поддерживают нынешние призывы кпрекращение огня в конфликте между Израилем и палестинскими боевиками ХАМАС.

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