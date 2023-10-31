Украина под обстрелами окупантов: какие области оказались под огнем врага

В течение суток российские войска обстреляли десять областей Украины. Есть разрушение жилых домов и объектов инфраструктуры.

Ситуация в регионах по состоянию на 9:00 по данным областных государственных администраций.

Полтавщина: ночью враг нанес ракетный удар по Миргородскому району. По предварительной информации — без пострадавших повреждений гражданской или критической инфраструктуры не зафиксировано. Данные уточняются.

Черниговщина: за сутки – 8 обстрелов (68 взрыва). Враг обстреливал Черниговский, Новгород-Северский и Корюковский районы, применил АГС, минометы, ствольную артиллерию. О потерях среди местного населения или повреждении информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина: вчера в течение дня россияне совершили 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 103 взрыва из минометов, артиллерии и гранатометов. Обстрелы потерпели Краснопольская, Белопольская, Путивльская, Середино-Будская, Шалыгинская общины.

Запорожская: за прошедшие сутки рашисты били по области по всем видам вооружения: зафиксировано 148 ударов по 27 населенным пунктам. 119 артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Роботиного, Левадного, Красного, Новоданиловки, Успеновки, Полтавки, Гуляйпольского, Степного, Пятихаток, Приморского и других прифронтовых городов и сел.

Враг совершил ракетный удар по Запорожью, 22 БПЛА-атаки по Новодаровке, Волшебному, Левадному, Малой Токмачке, Полтавке, Затишью, Каменскому, Малым Щербакам и Лукьяновскому, 5 РСЗО-обстрелов Магдалиновки, Орехова, Работы. использовал авиационный снаряд по Новодаровке. Поступили 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Днепропетровщина: семь дронов-камикадзе за вчерашний день направил враг на Никополь. Бил по городу и по тяжелой артиллерии. Изуродованы пятиэтажка, 18 частных домов, 12 хозяйственных построек, 2 авто, солнечные панели, газопроводы, линии электропередач, магазин и здание религиозной организации. Обстреливала российская армия также Мировскую и Марганецкую общины. Люди невредимы.

Вчера вечером враг целил из тяжелой артиллерии по Марганецкой общине Никопольщины. И трижды ночью – по самому районному центру. Загорелись летняя кухня и хозяйственная постройка. Огонь спасатели укротили. Повреждены 8 частных домов, 4 солнечных панели и авто. Изуродованные линии электропередач. Спасатели продолжают обследовать территорию города. Обошлось без погибших и пострадавших.

Харьковщина: этой ночью враг обстрелял г. Волчанск, повреждено административное здание предприятия и бензоколонки с топливом. В результате повторного обстрела Волчанска разрушены частное домовладение, гараж и поврежден автомобиль.

В с. Сеньково Купянского района в результате вражеского удара поврежден объект инфраструктуры. Вчера враг из минометов обстрелял деревню. Ветеринарное Харьковского района.

В результате удара ракетой "Гром Е-1" вблизи с. Осиново Купянского района поврежден инфраструктурный объект.

Также вчера враг из минометов обстрелял с. Ивашки Богодуховского района, повреждена газораспределительная труба.

В результате обстрелов из минометов с. Перовское Богодуховского района повреждено 3 частных домовладения.

В результате обстрела г. Купянск из РСЗО повреждены 4 автомобиля. Из РСЗО "Смерч" рашисты обстреляли пгт. Боровая Изюмского района, повреждены 2 многоэтажных дома.

Луганщина: авиационные удары нанесены по Серебрянскому лесничеству. Невское и Белогоровка пострадали от артиллерии и минометов. За сутки противник совершил 147 обстрелов (541 снаряд).

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Донетчина: по населенным пунктам области россияне совершили 23 обстрела. Под огнем рашистов — 19 населенных пункта: Авдеевка, Железное, Курахово, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, пгт Острое, пгт Курдюмовка, пгт Нью-Йорк, пгт Северное, с.Бердичи, с.Восход, с.Комар, с.Карловка, с.Максимовка, с.Марково, с.Скудное, с.Новоочеретоватое, с.Новоселовка Первая, Селидово. Повреждены 36 жилых домов (из них 1 – многоквартирный), 3 военных автомобиля, 9 железнодорожных путей, 4 ЛЭП, хозяйственная постройка, трансформатор ТЭС, распределительная установка ТЭС, здание исправительной колонии, учреждение дошкольного образования, 2 сооружения промышленных баз. За сутки в Донецкой области: один человек ранен.

Николаевщина: ночью в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен ударный БпЛА типа «Shahed-131/136». Вчера враг нанес артиллерийские удары по акватории и по городу Очаков Очаковской общины. Пострадавших нет. Также вчера зафиксированы обстрелы в направлении села Солончаки Куцурубской общины. Без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 98 обстрелов (447 снарядов), из них по г. Херсон — 10 обстрелов (36 снарядов). Сбиты воздушные цели противника: БПЛА «Ланцет» – 2.

В результате артиллерийского обстрела с. Зимовщик травмы получил 63-летний мужчина. В состоянии средней тяжести его доставили в больницу. Также под огнем находился Берислав. На выезде из города пострадали 44-летняя женщина и 46-летний мужчина. В настоящее время они находятся в больнице, медики оказывают пострадавшим помощь. Враг атаковал объект критической инфраструктуры. Электроснабжение исчезло в Бериславе, Новобериславе, Томарино и Путевом.

Также оккупанты из артиллерии обстреляли Белозерку. Повреждены частные дома, ветеринарная клиника и транспортные средства. Во дворе собственного дома ранение получил 57-летний мужчина. Его в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Также ранения получил 53-летний мужчина.

В результате вражеского обстрела маршрутного автобуса в Херсоне пострадали пять человек. 36-летняя женщина и 49-летний мужчина получили тяжелые ранения. Также ранения получили два человека, которые в это время находились на улице. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Обстрел Херсона 2023

Рашисты обстреляли кладбище в Киндейке. Погибла 63-летняя женщина. В больницу в состоянии средней тяжести госпитализировали 62-летнего мужчину. Ему оказывают медпомощь. В результате обстрела с. Громадные травмы средней тяжести получил 65-летний мужчина.

Оккупанты обстреляли одну из самых популярных библиотек Херсона. Из-за попадания на последнем этаже произошел пожар. Возгорание ликвидировали пожарные, оперативно прибывшие на место происшествия. Люди в результате этого удара не пострадали. Всего за сутки по области: один человек погиб, 16 получили ранения.

Напомним, потери россиян в войне против Украины превысили 300 тысяч человек.

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