Україна під обстрілами окупантів: які області опинилися під вогнем ворога

Через ворожі обстріли постраждали мирні люди.

Впродовж доби російські війська обстріляли десять областей України. Є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Полтавщина: вночі ворог завдав ракетного удару по Миргородському району. За попередньою інформацією — без постраждалих, пошкоджень цивільної чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Дані уточнюються.

Чернігівщина: за добу — 8 обстрілів (68 вибухи). Ворог обстрілював Чернігівський, Новгород-Сіверський та Корюківський райони, застосував АГС, міномети, ствольну артилерію. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина: вчора протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 103 вибухи з мінометів, артилерії та гранатометів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Путивльська, Середино-Будська, Шалигинська громади.

Запорізька: минулої доби рашисти гатили по області з усіх видів озброєння: зафіксовано 148 ударів по 27 населених пунктах. 119 артобстрілів припали по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Роботиного, Левадного, Червоного, Новоданилівки, Успенівки, Полтавки, Гуляйпільського, Степового, П'ятихаток, Приморського та інших прифронтових міст і сіл.

Ворог здійснив ракетного удару по Запоріжжю, 22 БПЛА-атаки по Новодарівці, Чарівному, Левадному, Малій Токмачці, Полтавці, Затишшю, Кам'янському, Малим Щербакам й Лук'янівському, 5 РСЗВ-обстрілів Магдалинівки, Оріхова, Роботиного та Малинівки, а також використав авіаційний снаряд по Новодарівці. Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина: сім дронів-камікадзе за вчорашній день спрямував ворог на Нікополь. Бив по місту і з важкої артилерії. Понівечені п’ятиповерхівка, 18 приватних будинків, 12 господарських споруд, 2 авто, сонячні панелі, газогони, лінії електропередач, магазин і будівля релігійної організації. Обстрілювала російська армія також Мирівську та Марганецьку громади. Люди неушкоджені.

Вчора ввечері ворог цілив з важкої артилерії по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. І тричі вночі — по самому районному центру. Зайнялися літня кухня та господарська споруда. Вогонь рятувальники приборкали. Пошкоджено 8 приватних будинків, 4 сонячні панелі та авто. Понівечені лінії електропередач. Рятувальники продовжують обстежувати територію міста. Минулося без загиблих і постраждалих.

Харківщина: цієї ночі ворог обстріляв м. Вовчанськ, пошкоджено адміністративну будівлю підприємства та бензоколонки з паливом. Внаслідок повторного обстрілу Вовчанська зруйновано приватне домоволодіння, гараж та пошкоджено автомобіль.

У с. Сенькове Куп'янського району внаслідок ворожого удару пошкоджено об‘єкт інфраструктури. Вчора ворог з мінометів обстріляв сел. Ветеринарне Харківського району.

Внаслідок удару ракетою "Гром Е-1" поблизу с. Осинове Куп'янського району пошкоджено інфраструктурний об‘єкт.

Також вчора ворог з мінометів обстріляв с. Івашки Богодухівського району, пошкоджено газорозподільчу трубу.

Внаслідок обстрілів з мінометів с. Перовське Богодухівського району пошкоджено 3 приватні домоволодіння.

Внаслідок обстрілу м. Куп’янськ з РСЗВ пошкоджено 4 автомобілі. З РСЗВ "Смерч" рашисти обстріляли смт. Борова Ізюмського району, пошкоджено 2 багатоповерхових будинки.

Луганщина: авіаційних ударів завдано по Серебрянському лісництву. Невське та Білогорівка постраждали від артилерії та мінометів. За добу противник здійснив 147 обстрілів (541 снаряд).

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Донеччина: по населених пунктах області росіяни здійснили 23 обстріли. Під вогнем рашистів — 19 населених пунктів: Авдіївка, Залізне, Курахове, Часів Яр, смт Велика Новосілка, смт Гостре, смт Курдюмівка, смт Нью-Йорк, смт Північне, с. Бердичі, с. Восход, с. Комар, с. Карлівка, с. Максимівка, с. Маркове, с. Скудне, с. Новоочеретувате, с. Новоселівка Перша, Селидове. Пошкоджено 36 житлових будинків (з них 1 – багатоквартирний), 3 військових автомобіля, 9 залізничних колій, 4 ЛЕП, господарча споруда, трансформатор ТЕС, розподільча установка ТЕС, будівля виправної колонії, заклад дошкільної освіти, 2 споруди промислових баз. За добу на Донеччині: одну людину поранено.

Миколаївщина: вночі на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний БпЛА типу «Shahed-131/136». Вчора ворог завдав артилерійських ударів по акваторії та по місту Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора зафіксовано обстріли в напрямку села Солончаки Куцурубської громади. Без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 98 обстрілів (447 снарядів), з них по м. Херсон — 10 обстрілів (36 снарядів). Збито повітряних цілей противника: БПЛА «Ланцет» – 2.

Внаслідок артилерійського обстрілу с. Зимівник травми отримав 63-річний чоловік. У стані середньої тяжкості його доставили до лікарні. Також під вогнем був Берислав. На виїзді з міста постраждали 44-річна жінка та 46-річний чоловік. Зараз вони знаходяться у лікарні, медики надають потерпілим допомогу. Ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури. Електропостачання зникло у Бериславі, Новобериславі, Томариному та Шляховому.

Також окупанти з артилерії обстріляли Білозерку. Пошкоджено приватні будинки, ветеринарну клініку та транспортні засоби. На подвірʼї власного будинку поранення отримав 57-річний чоловік. Його у стані середньої тяжкості доставили до лікарні.Також поранень зазнав 53-річний чоловік.

Внаслідок ворожого обстрілу маршрутного автобусу у Херсоні постраждало п’ятеро людей. 36-річна жінка та 49-річний чоловік отримали тяжкі поранення. Також поранень зазнали двоє людей, які у цей час перебували на вулиці. Усім потерпілим надається необхідна медична допомога.

Обстріл Херсона 2023

Рашисти обстріляли кладовище у Кіндійці. Загинула 63-річна жінка. До лікарні у стані середньої тяжкості шпиталізували 62-річного чоловіка. Йому надають меддопомогу. Внаслідок обстрілу с. Велетенське травми середньої тяжкості отримав 65-річний чоловік.

Окупанти обстріляли одну з найпопулярніших бібліотек Херсона. Через влучання на останньому поверсі сталася пожежа. Займання ліквідували вогнеборці, які оперативно прибули на місце події. Люди внаслідок цього удару не постраждали. Всього за добу по області: одна людина загинула, 16 — дістали поранення.

Нагадаємо, втрати росіян у війні проти України перевищили 300 тисяч осіб.

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