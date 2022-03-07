Производитель самолетов Boeing приостановил закупки металла в России

Будущее Boeing с титановым предприятием в России остается туманным.

Производитель самолетов приостановил закупки металла у России, но по-прежнему должен иметь дело с компанией, связанной с подсанкционным олигархом Сергеем Чемезовым, когда-то работавшим в КГБ, и сейчас известным союзником президента РФ Владимира Путина.

Как пишет издание The Wall Street Journal, Boeing прекратил закупку российского титана после вторжения страны в Украину.

Производитель самолетов много лет назад сделал большую ставку на титан в стране, которая имеет решающее значение для производства коммерческих и военных самолетов, и Boeing предупреждает, что геополитические изменения могут создать проблемы со снабжением в будущем.

Boeing заявил, что прекратил закупку российского титана после вторжения в Украину. Компания также закрыла свои инженерные офисы в Москве и перестала отправлять запчасти для самолетов российским авиакомпаниям.

"Поскольку другие западные компании уходят из России, Boeing отказался сказать, что будет делать со своим совместным предприятием с поставщиком титана во главе с бывшим коллегой Путина по разведке Сергеем Чемезовым", — пишет издание.

"Боинг" получает около трети титана из России, а остальные — из США, Японии, Китая и Казахстана, сообщила пресс-секретарь Boeing.

"Наши запасы и разнообразие источников титана обеспечивают достаточные запасы для производства самолетов, и мы будем продолжать делать правильные шаги для обеспечения долгосрочной непрерывности", — сказала она.

"Ростех" – российский оборонный конгломерат, филиал которого снабжает Boeing титаном и сотрудничает с производителем самолетов в соотношении 50-50, отказался от комментариев.

Напомним, успех украинской армии, воля украинского народа, принципиальность международных санкций – вот путь к миру.

Президент Украины Владимир Зеленский записал дневное видеообращение к украинцам, в котором отметил необходимость новых шагов к противостоянию врагу и налаживанию мира.

"Наши тезисы в разговорах с партнерами абсолютно логичны. Они справедливы и честны. Если вторжение в Украину продолжается, и Россия не отказалась от своих планов, значит, нужны новые санкции, новый санкционный пакет, новые санкционные шаги против войны ради мира", — сообщил Зеленский. .