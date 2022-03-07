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Россия резко увеличила количество информационно-психологических операций — Арестович

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Россия резко увеличила количество информационно-психологических операций — Арестович

Арестович подчеркнул, что мы не должны на это реагировать.

Россия резко увеличила количество информационно-психологических операций, проводимых против населения Украины, ВСУ и власти.

Об этом на брифинге 7 марта сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Это означает две вещи. Первое — что им плохо удаются упражнения на земле и в воздухе, именно поэтому они увеличивают атаки в другом пространстве — информационном", — пояснил он.

Арестович подчеркнул, что мы не должны на это реагировать, потому что главная цель противника – чтобы мы потеряли психологическую способность к сопротивлению.

"Конечно, что за 12 суток украинцы стали грамотнее в этом, а мы поможем вам держать хорошее состояние сознания и не поддаваться на эти влияния", — сказал он.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 290 ед.
  • Боевых бронированных машин – 999 ед.,
  • артиллерийских систем –117 ед.,
  • РСЗО — 50 ед.,
  • средства ПВО – 23 ед.,
  • самолетов – 46 ед.,
  • вертолетов – 68 ед.,
  • автомобильной техники – 454 ед.,
  • корабли/катера — 3 ед.,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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