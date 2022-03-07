Россия резко увеличила количество информационно-психологических операций — Арестович

Арестович подчеркнул, что мы не должны на это реагировать.

Россия резко увеличила количество информационно-психологических операций, проводимых против населения Украины, ВСУ и власти.

Об этом на брифинге 7 марта сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Это означает две вещи. Первое — что им плохо удаются упражнения на земле и в воздухе, именно поэтому они увеличивают атаки в другом пространстве — информационном", — пояснил он.

Арестович подчеркнул, что мы не должны на это реагировать, потому что главная цель противника – чтобы мы потеряли психологическую способность к сопротивлению.

"Конечно, что за 12 суток украинцы стали грамотнее в этом, а мы поможем вам держать хорошее состояние сознания и не поддаваться на эти влияния", — сказал он.