Росія різко збільшила кількість інформаційно-психологічних операцій - Арестович

Арестович підкреслив, що ми не маємо на це реагувати.

Росія різко збільшила кількість інформаційно-психологічних операцій, які проводяться проти населення України, ЗСУ та влади.

Про це під час брифінгу 7 березня повідомив радник очільник Офісу президента Олексій Арестович.

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"Це означає дві речі. Перше - що їм погано вдаються вправи на землі і в повітрі, саме тому вони збільшують атаки в іншому просторі - інформаційному", - пояснив він.

Арестович підкреслив, що ми не маємо на це реагувати, тому що головна мета противника - щоб ми втратили психологічну здатність до супротиву.

"Звісно, що за 12 діб українці стали більш грамотними у цьому, а ми допоможемо вам тримати гарний стан свідомості і не піддаватися на ці впливи", - сказав він.