Росія різко збільшила кількість інформаційно-психологічних операцій - Арестович

Арестович підкреслив, що ми не маємо на це реагувати.
Росія різко збільшила кількість інформаційно-психологічних операцій, які проводяться проти населення України, ЗСУ та влади.
Про це під час брифінгу 7 березня повідомив радник очільник Офісу президента Олексій Арестович.
"Це означає дві речі. Перше - що їм погано вдаються вправи на землі і в повітрі, саме тому вони збільшують атаки в іншому просторі - інформаційному", - пояснив він.
Арестович підкреслив, що ми не маємо на це реагувати, тому що головна мета противника - щоб ми втратили психологічну здатність до супротиву.
"Звісно, що за 12 діб українці стали більш грамотними у цьому, а ми допоможемо вам тримати гарний стан свідомості і не піддаватися на ці впливи", - сказав він.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, загальні бойові втрати противника від 24.02 по 07.03 орієнтовно склали:
- особового складу - понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 290 од.,
- Бойових броньованих машин ‒ 999 од.,
- артилерійських систем –117 од.,
- РСЗВ - 50 од.,
- засоби ППО - 23 од.,
- літаків – 46 од.,
- гелікоптерів – 68 од.,
- автомобільної техніки - 454 од.,
- кораблі / катери - 3 од.,
- цистерн з ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.