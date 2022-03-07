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Росія різко збільшила кількість інформаційно-психологічних операцій - Арестович

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Росія різко збільшила кількість інформаційно-психологічних операцій - Арестович

Арестович підкреслив, що ми не маємо на це реагувати.

Росія різко збільшила кількість інформаційно-психологічних операцій, які проводяться проти населення України, ЗСУ та влади.

Про це під час брифінгу 7 березня повідомив радник очільник Офісу президента Олексій Арестович.

"Це означає дві речі. Перше - що їм погано вдаються вправи на землі і в повітрі, саме тому вони збільшують атаки в іншому просторі - інформаційному", - пояснив він.

Арестович підкреслив, що ми не маємо на це реагувати, тому що головна мета противника - щоб ми втратили психологічну здатність до супротиву

"Звісно, що за 12 діб українці стали більш грамотними у цьому, а ми допоможемо вам тримати гарний стан свідомості і не піддаватися на ці впливи", - сказав він.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, загальні бойові втрати противника від 24.02 по 07.03 орієнтовно склали:

  • особового складу - понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 290 од.,
  • Бойових броньованих машин ‒ 999 од.,
  • артилерійських систем –117 од.,
  • РСЗВ - 50 од.,
  • засоби ППО - 23 од.,
  • літаків – 46 од.,
  • гелікоптерів – 68 од.,
  • автомобільної техніки - 454 од.,
  • кораблі / катери - 3 од.,
  • цистерн з ППМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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