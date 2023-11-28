Путин и дети: диктатор призвал россиян больше рожать

Россиянам необходимо "возрождать традиции многодетности в семьях", считает президент РФ Владимир Путин. Однако его страна столкнулась со "сложными демографическими вызовами", а чтобы преодолеть их, нужно рожать больше детей.

Об этом, как пишет The Moscow Times со ссылкой на речь главы во время заседания Всемирного российского народного собрания.

Путин отметил, что даже наличие пятерых детей в семье – это еще не признак многодетности.

Так, у россиян "сохраняется традиция крепкой, многопоколенной семьи, где воспитываются четверо, пятеро и больше детей", сказал диктатор, но раньше, по его словам, в семьях было и по 7-8 детей, а иногда и больше. Так что этот тренд нужно "возрождать".

"Давайте эти замечательные традиции сохранять и возрождать. Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России", – призвал Путин.

Интересно, что на духе президента России не все решается деньгами и дополнительными выплатами. В частности "невозможно" решить демографические проблемы России только с помощью денег, льгот, социальной помощи.

Между тем, как говорят украинские эксперты, половина "военных" мигрантов не вернется из-за войны — так считают в Институте демографии. В частности, они предостерегают: если сейчас за границей находится более 6 миллионов, то речь идет о потенциальной потере трех. В Украине сейчас и без того самый низкий в Европе коэффициент рождаемости – 1,2 ребенка.

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