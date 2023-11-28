Путін і діти: диктатор закликав росіян більше народжувати

Очільник Кремля вважає, що багатодітність має стати способом життя в Росії.

Росіянам необхідно "відроджувати традиції багатодітності в сім'ях", вважає президент РФ Володимир Путін. Проте наразі його країна зіткнулася зі "складними демографічними викликами", а щоб їх подолати, потрібно народжувати більше дітей.

Про це, як пише The Moscow Times із посиланням на промову очільника під час засіданні Всесвітнього російського народного збору.

Путін зазначив, що навіть наявність п'ятьох дітей у родині – це ще не ознака багатодітності.

Так, у росіян "зберігається традиція міцної, багатопоколінної сім'ї, де виховуються четверо, п'ятеро і більше дітей", сказав диктатор, але раніше, за його словами, в родинах було і по 7-8 дітей, а подекуди і більше. Тож цей тренд потрібно "відроджувати".

"Давайте ці чудові традиції зберігати і відроджувати. Багатодітність, велика сім'я мають стати нормою, способом життя для всіх народів Росії", – закликав Путін.

Цікаво, що на думку президента, не все вирішується грошима та додатковими виплатами: "неможливо" запобігти демографічним проблемам лише за допомогою матеріальних пільг.

Тим часом, як кажуть українські експерти, половина "воєнних" мігрантів не повернеться через війну. Так вважають в Інституті демографії. Зокрема, вони застерігають: якщо наразі за кордоном перебуває понад 6 мільйонів, то йдеться про потенційну втрату трьох. В Україні зараз і без того найнижчий у Європі коефіцієнт народжуваності - 1,2 дитини.

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