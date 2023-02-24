Путин кашлял на выступлении, потому что больной — экстрасенс

Экстрасенс и таролог рассказала о проблемах со здоровьем главы Кремля.

Во время своего обращения к Федеральному собранию России глава Кремля Владимир Путин очень много кашлял. Экстрасенс Людмила Хомутовская считает, что речь здесь идет не об обычной простуде.

Об этом экстрасенс рассказала на своем канале в YouTube.

"Дело гораздо серьезнее. У Путина есть большие проблемы со здоровьем, а именно разного рода опухоли. Это, вероятно, очень прогрессирующая быстро увеличивающаяся опухоль", — уверяет Людмила Хомутовская.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию РФ, во время которого он снова говорил о "неонанацистах" в Украине, "защите Донбасса", "загнивающем Западе" и, конечно, пригрозил миру ядерным вооружением.

Ранее публицист и политолог Михаил Шейтельман заявил, что президент России Владимир Путин серьезно болен, многочисленные слухи о его плохом состоянии здоровья подтверждаются внешним видом Путина на телеэкранах.

По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, президент России Владимир Путин болен раком. Глава управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов также утверждает, что у Путина плохо со здоровьем.

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