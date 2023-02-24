Путін кашляв на виступі, бо хворий — екстрасенс

Під час свого звернення до Федеральних зборів Росії очільник Кремля Володимир Путін дуже багато кашляв. Екстрасенс Людмила Хомутовська вважає, що тут мова йде не про звичайну застуду.

Про це екстрасенс розповіла на своєму каналі в YouTube.

"Справа набагато серйозніша. Путін має великі проблеми зі здоров’ям, а саме різного роду пухлини. Це, ймовірно, дуже прогресуюча пухлина, яка швидко збільшується", - запевняє Людмила Хомутовська.

Нагадаємо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін виступив із посланням до Федеральних зборів РФ, під час якого він знову говорив про "неонанацистів" в Україні, "захист Донбасу", "загниваючий Захід" і, звичайно, пригрозив світу ядерним озброєнням.

Раніше публіцист та політолог Михайло Шейтельман заявив, що президент Росії Володимир Путін серйозно хворий, численні чутки про його поганий стан здоров'я підтверджуються зовнішнім виглядом Путіна на телеекранах.

За даними секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данилова, президент Росії Володимир Путін хворий на рак. Голова управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов також стверджує, що у Путіна погано зі здоров'ям.

Читайте також: