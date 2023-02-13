Коли закінчиться війна в Україні: астролог назвав місяць та рік

Астролог Влад Росс спрогнозував, що вже скоро українські військові почнуть контрнаступ на всіх напрямках, і 2023 року територія України може бути зачищена від російських окупантів.

Про це він розповів в інтерв'ю "УНІАН".

Так, починаючи від 23 березня, коли Плутон перейде до знака Водолія, будуть можливі просування з нашого боку.

"Якщо окупанти до цієї дати і будуть мати якісь успіхи на фронті, то після ми підемо в контратаку. Будуть потужні просування з нашого боку – ми підійдемо до Криму, підірвемо Кримський міст і, звичайно ж, дійдемо до Маріуполя", - сказав Росс.

Він також додав, що до серпня все має вирішитися.

"Тобто в цей період буде зачистка України від недругів. Тому на Україну чекає перемога 2023 року", - резюмував астролог.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астролог Влад Росс розповів, хто в Росії ухвалює рішення замість Путіна.

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