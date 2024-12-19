Путин признал провал российских спецслужб после ликвидации генерала Кириллова

Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг, 19 декабря, на своей ежегодной пресс-конференции признал, что убийство генерала Игоря Кириллова в Москве было результатом провала российских спецслужб.

Об этом сообщает CBS News.

"Наши спецслужбы пропускают такие атаки. Значит, нам нужно совершенствовать эту работу. Мы не должны допусткать таких очень серьезных промахов", — цитируют в сообщении заявление Путина.

Также читайте СБУ ликвидировала генерала Кириллова в Москве: какие версии рассматривают россияне

При этом в издании отметили, что президент государства-агрессора впервые заговорил об убийстве российского генерала спустя более 48 часов после взрыва в жилом районе российской столицы.

Генерал-лейтенант российской армии Игорь Кириллов был командующим войсками радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.

Украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за ликвидацию военного преступника, заявив, что в электросамокат, оставленный у дверей жилого дома, была заложена взрывчатка. Когда Кириллов и его помощник вышли из здания, она сдетонировала, убив обоих.

СБУ назвала Кириллова законной целью, поскольку он был причастен к массовому применению запрещенного химического оружия на передовом востоке Украины.

В России заявили, что задержали исполнителя — гражданина Узбекистана, 1995 года рождения. По словам российских следователей, он был завербован украинскими спецслужбами.

Напомним, ликвидацией российского генерала Игоря Кириллова, причастного к военным преступлениям против военных ВСУ, украинские спецслужбы продемонстрировали командованию армии РФ, что не существует безопасного места для ведущих агрессию против Украины.

Читайте также: