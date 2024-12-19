Путін визнав провал російських спецслужб після ліквідації генерала Кирилова

Президент Російської Федерації Володимир Путін у четвер, 19 грудня, на своїй щорічній пресконференції визнав, що вбивство генерала Ігоря Кирилова в Москві було результатом провалу російських спецслужб.

Про це повідомляє CBS News.

"Наші спецслужби пропускають такі атаки. Отже, нам потрібно вдосконалювати цю роботу. Ми не повинні допустити таких дуже серйозних промахів", – цитують у повідомленні заяву Путіна.

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Водночас у виданні зазначили, що президент держави-агресорки вперше заговорив про вбивство російського генерала аж через понад 48 годин після вибуху в житловому районі російської столиці.

Генерал-лейтенант російської армії Ігор Кирилов був командувачем військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ.

Українські спецслужби взяли на себе відповідальність за ліквідацію воєнного злочинця, заявивши, що в електросамокат, залишений біля дверей житлового будинку, була закладена вибухівка. Коли Кирилов і його помічник вийшли з будівлі, вона здетонувала, вбивши обох.

СБУ назвала Кирилова законною ціллю, оскільки він був причетним до масового застосування забороненої хімічної зброї на передовій на сході України.

В Росії заявили, що начебто затримали виконавця – громадянина Узбекистану 1995 року народження. За словами російських слідчих, він був завербований українськими спецслужбами.

Нагадаємо, ліквідацією російського генерала Ігоря Кирилова, причетного до воєнних злочинів проти військових ЗСУ, українські спецслужби продемонстрували командуванню армії РФ, що не існує безпечного місця для тих, хто веде агресію проти України.

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