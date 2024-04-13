Президент РФ Вололдимир Путин подписал закон о льготах для мобилизованных оккупантов. Они, в частности, направлены на то, что стимулировать больше новобранцев уезжать на фронт, а также ограничить критику со стороны дружин погибших военных. Впрочем, это может обернуться ударом для российской экономики в долгосрочной перспективе.

Об этом говорится в строительстве британской разведки.

Отмечается, что речь идет сразу о двух законах. Первый освободил окупантов от уплаты процентов по потребительским кредитам и кредитным каникулам. Это следует из закона от октября 2022 года, который освободил мобилизованных и других участников вторжения в Украину от начисления штрафов за просрочку платежей за жилье, коммунальные услуги, кредиты и долги по кредитным картам.

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"Кремль, вероятно, ввел эти законы "в надежде усмирить российских военнослужащих, финансово стимулируя больше новобранцев присоединиться к боям в обмен на государственные льготы и ограничить критику со стороны дружин погибших военнослужащих", — говорится в сообщении.

Британские аналитики подчеркнули, что последствия подписанных законов, вероятно, будут иметь долгосрочные последствия для российской экономической ситуации и перспектив.

В то же время у Зеленского рассказали, что российские войска пытаются к концу весны-начало лета накопить личный состав.

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