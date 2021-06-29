Разговаривали на украинском: в Польше напали на украинцев

Разговаривали на украинском: в Польше напали на украинцев

Сейчас нападающий находится под стражей. В понедельник его должны были допросить и предъявить обвинение.

В польском городе Познань на группу украинцев напал агрессивный человек, один из украинцев от удара потерял сознание. Пострадавшего гражданина Украины отдали под опеку скорой помощи.

Об этом сообщает портал Epoznan.

Отмечается, что нападение произошло в районе Стшешинського озера на пляже.

"Неизвестный мужчина стал кричать группе украинцев, чтобы убирались, ударил одного из них ногой по голове так, что тот потерял сознание. После нападения "герой" стал убегать, но другим отдыхающим его удалось поймать", — рассказал один из очевидцев инцидента.

Также читайте В Польше повышают минимальную заработную плату: как она отличается от украинской

По его словам, агрессивный мужчина был пьян и искал повод, а когда услышал, что компания разговаривает на украинском, пристал к ним.

"Полицейские из водной полиции, которіе перемещались на лодке прибыли на место после сообщения от отдыхающих. Им показали место, где лежит без сознания избитый мужчина. Ему оказали медицинскую помощь. В какой-то момент он очнулся и рассказал, что на него напал человек, выкрикивая лозунги основе национальности ", — рассказала Марта Мруз из полиции Познани.

Ранее в Варшаве неизвестные совершили нападение на квартиру украинцев-заробитчан.

Также в пгт. Радомско, что в Польше, во время пьянки 38-летний украинец бросился с ножом на своего соотечественника. Пострадавший получил серьезные ранения, однако польским медикам удалось его спасти.

Новости мира: в Польше начали вакцинировать украинских трудовых мигрантов

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку