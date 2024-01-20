Решится ли РФ напасть на страну НАТО – экс-советник госсекретаря США о планах Путина

Экс-советник госсекретаря США, бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США Мэтью Брайза считает, что Россия в ближайшее время не отважится напасть на территорию НАТО в Эстонии, Латвии или Литве.

Об этом он сказал в интервью "Эспрессо".

Он также отметил готовность США агрессивно ответить в случае непосредственной опасности для государств НАТО.

"Не предполагаю, что в ближайшей перспективе Россия нападет на территорию НАТО в Эстонии, Латвии или Литве. Россия застряла в своих окопах в Украине. Украина успешно оттеснила Черноморский флот со своей территории, а Путин понимает, что если он начнет военные действия на территории НАТО, это выведет его в состояние войны с Альянсом, а он этого не хочет", — сказал Брайза.

Он также объяснил, какие действия России могли бы навсегда дискредитировать НАТО.

"Когда я возглавлял аналитический центр в Таллинне, после российского вторжения в Украину в 2014 году, мы были обеспокоены и изучали возможные сценарии. Эти войска оккупируют какие-то незначительные административные центры, а затем Путин скажет: "Это российские войска. Мы захватили территорию НАТО". Готовы ли вы к ядерной войне, чтобы попытаться освободить эти неважные здания? Это то, что вызывает у меня тревогу, или то, что находится за пределом ответа по 5-й статье в случае, если Россия нападет на территорию НАТО, что может навсегда дискредитировать НАТО», – резюмировал Брайза.

Напомним, глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что в Европе должны забыть о мире, как данности и готовиться к войне с Россией.

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