РФ сняла ограничения на развертывание ракет средней дальности: что это значит

Российский диктатор Путин / © Associated Press

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Россия официально объявила, что больше не будет соблюдать мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

Такое заявление опубликовала пресс-служба МИД страны-агрессора.

В нем говорится, что РФ больше не считает себя связанной указанным мораторием, поскольку «российские инициативы не встретили взаимности».

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«США и их союзники не только открыто очертили планы размещения американских наземных РСМД (ракет средней и малой дальности) в разных регионах, но уже значительно продвинулись в практической реализации своих намерений», — цинично жалуются оккупанты.

В МИД РФ добавили, что решения по размещению ракет будут приниматься «на основе межведомственного анализа масштабов развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности».

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США полностью готовы к вероятному ядерному конфликту с РФ.

Также он приказал перебросить две атомные подлодки в «соответствующие регионы» в ответ на нападки Москвы.

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