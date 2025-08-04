Завершение дедлайна для РФ: какие меры предпримет Трамп — у Зеленского дали прогноз

Какие санкции Трамп может ввести против РФ / © ТСН.ua

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После окончания срока дедлайна, который президент США Дональд Трамп поставил Путину для прекращения войны в Украине, Вашингтон может ввести комбинированные меры против России — вторичные тарифы и санкции.

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк в эфире телемарафона.

Власюк подчеркнул, что введение санкций полностью в руках Трампа, у него есть все инструменты для введения каких-либо ограничений в отношении России.

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По его информации, у американцев уже есть подготовлены решения по санкциям против России.

«Такое меню, которое они предложат для президента Трампа, если он примет соответствующее решение, он сможет из этого меню выбрать меры. Я думаю, это мой личный прогноз, что это будет определенный микс и вторичных тарифов, и вторичных санкций. Это будет означать не только, по сути, введение 100% пошлин. Это то, вокруг чего строился законопроект Грэма-Блюменталя (сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь — Ред.), но и непосредственные санкционные списки с конкретными компаниями и людьми в этих санкционных списках», — отметил уполномоченный президента Украины по санкциям.

Он напомнил, что на прошлой неделе в США было два санкционных пакета. Оба были направлены против Ирана, но оказывали прямое влияние и на Россию.

«Один санкционный пакет санкционировал 50 танкеров. При этом не менее 20 были идентифицированы ранее нами, как участвующие в перевозке именно российской нефти», — вспомнил Власюк.

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По его словам, другой санкционный пакет был «небольшой», там было 5-6 позиций по иранскому ВПК, но это та часть ВПК, которая выпускает «шахеды», что опять-таки совершенно напрямую касается действий России против Украины.

«Поэтому я думаю, что эта конфигурация сохранится и я ожидаю увидеть, если будет принять президентом Трампом ответственные решения, я ожидаю увидеть именно такой микс и вторичных санкций, и вторичных тарифов на страны, которые были самыми нарушителями», — подытожил Владислав Власюк.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что решил существенно сократить сроки своего ультиматума для диктатора РФ Владимира Путина с 50 дней до 12.

29 июля Трамп поставил Путину новый ультиматум — дал 10 дней для достижения договоренностей по Украине.

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