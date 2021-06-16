Россия и США договорились вернуть послов в Москву и Вашингтон

Обе стороны отозвали своих послов "для консультаций" еще весной.

Президенты Владимир Путин и Джо Байден договорились вернуть послов, высланных из России и США.

Об этом глава страны-агрессора рассказал на пресс-конференции после завершения переговоров.

"Что касается возвращения послов в места своей работы, в Москву американского посла, в Вашингтон — российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен. Послы возвращаются к месту своей службы", — сказал Путин.

По его словам, конкретные сроки возвращения послов являются техническим вопросом и будут известны позже.

Также Путин сообщил, что МИД России и американский Госдеп начнут консультации по поводу "взаимодействия на дипломатическом треке".

"Там накопилось много завалов. Американская сторона хочет искать решение", — подытожил он.

Отметим, что посол РФ Анатолий Антонов покинул США в середине марта после интервью Байдена, в котором он назвал Путина убийцей.

Американский посол Джон Салливан покинул Москву 20 апреля. Обе стороны заявили, что отозвали дипломатов "для консультаций".

Напомним, ТСН.ua в текстовой онлайн-трансляции рассказывает, что происходит в Женеве и как реагирует мир на переговоры президентов США и России.

16 июня Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры на старинной вилле рядом с живописным Женевским озером.

Также президент РФ отметил, что вопрос Украины поднимался, но не очень подробно. Тему вступления страны в НАТО обсудили "мазком".

Состоялась долгожданная встреча Владимира Путина и Джо Байдена – "Секретные материалы"

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку