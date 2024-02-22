Россия угрожала сбить французские патрульные самолеты над Черным морем

Инцидент с французскими самолетами произошел в январе 2024 года.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что в начале 2024 года Россия угрожала сбить французские самолеты во время патрулирования Черного моря.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на интервью министра телеканалу RTL.

Глава оборонного ведомства Франции назвал угрозы против самолетов, патрулирующих международное воздушное пространство, особенно агрессивной позицией Москвы. Эта угроза похожа на поведение Советского Союза во время холодной войны, добавил он.

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“Российская система управления воздушным движением угрожала сбить французские самолеты над Черным морем, когда мы были в свободной международной зоне, где проводили патрулирование", – сказал министр.

По словам Себастьяна Лекорню, поведение России в 2024 году не имеет ничего общего с тем, что было в 2022 году и до начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Это объясняется тем, что Россия испытывает трудности на поле боя в Украине", – пояснил французский министр.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Россия начала агрессию против всех европейских демократий и заявил, что сам стал ее жертвой.

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