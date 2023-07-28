Россияне ограничили передвижения по Керченскому проливу: что известно

С чем связан запрет, пока неизвестно.

В акватории Керченского пролива российские оккупанты ввели ограничение плавания. Такое заявление 28 июля сделал Оперативный штаб Краснодарского края РФ со ссылкой на предписание командования Минобороны России.

Об этом сообщает "Крым. Реалии".

"Решением командования министерства обороны РФ запрещен проход всех маломерных судов и плавсредств в Темрюкском районе между мысами Хроны и Ахиллеон и северной линии между мысами Такиль и Панагия и береговой границей", – говорится в сообщении.

Подробности

Отмечается, что нововведение касается прогулочных, парусных судов, надувных плавсредств, гидроциклов, виндсерфов, сабдосок и их аналогов. Ограничения бездействуют только кораблей, катеров и судов Военно-морского флота РФ, пограничных органов и войск национальной гвардии России.

Кроме того, запрещается ставить на якорь, добывать морских млекопитающих, рыбачить придонными пушками, осуществлять взрывные и другие подводные работы, брать образцы донной почвы, плавать с потраченной якорем цепью 450, №451, №452, №455 и №471.

В то же время транзитное движение гражданских судов по Керчь-Еникальскому каналу разрешено в светлое время суток по графику после проведения осмотров. В настоящее время причины введенных ограничений остаются неизвестными.

Ранее отмечалось, что на паромной переправе через Керченский пролив во временно оккупированном Крыму образовалась огромная очередь. Дело в том, что россияне пытаются опрокидывать военную технику через нее.

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